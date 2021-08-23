Вашингтон, 23 августа, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) окончательно одобрило применение вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Данный препарат стал первой вакциной от коронавируса, получившей окончательное одобрение FDA. Ранее вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson были сертифицированы FDA по ускоренной процедуре для применения в экстренных ситуациях.

Сообщается, что теперь вакцина от Pfizer поступит в продажу под товарным знаком Comirnaty и будет доступна для профилактики COVID-19 среди лиц от 16 лет.