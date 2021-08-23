Москва, 23 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Резких скачков курса доллара в начале осени можно не ждать, уверен старший вице-президент по управлению инвестиционным бизнесом и казначейством Банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов. Об этом он сегодня, 23 августа, заявил ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«На начало сентября мы ожидаем курс на уровне 73−76 рублей за доллар. Факторами укрепления доллара против рубля могут стать позитивные данные отчетности по рынку труда США, данные по индексу потребительских цен и снижающиеся котировки цен на нефть на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Ужесточение риторики ФРС США остается главным риском для рубля. Например, недавно опубликованный протокол ФРС, где регулятор упомянул о целесообразности сворачивания стимулов уже в этом году, помог доллару преодолеть отметку 74 рубля за доллар», — отметил эксперт.

По его словам, многое будет зависеть от съезда представителей центральных банков мира в конце августа. «Если глава ФРС более детально раскроет планы монетарной политики и проявит «ястребиный» настрой, мы можем увидеть краткосрочное повышение курса до 76 рублей за доллар при сохранении текущих цен на нефть. Важным фактором поддержки рубля при этом остается высокая ключевая ставка ЦБ, которая открывает широкие возможности для стратегии carry trade», — добавил он.