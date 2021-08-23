Москва, 23 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Опытная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» отгружена представителям Министерства обороны России и направлена в войска, сообщил 23 августа первый заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Танк Т-14 на базе перспективной тяжелой гусеничной платформы «Армата»

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания на форуме «Армия-2021».

»Среди новых образцов мы отгрузили в войска новейшие модернизированные танки Т-90М «Прорыв», опытную промышленную партию танков Т-14 «Армата», — сказал Артяков.

Напомним, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале серийного производства танков Т-14 «Армата» в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, бронетехника на платформе «Армата» на данный момент является полем большого числа практических экспериментов, в том числе по внедрению систем автоматизированного управления по сетевому принципу, а также базой для отработки новых тактических приемов ведения боя.

Напомним, тяжелая гусеничная платформа «Армата» включает в себя основной боевой танк (ОБТ), бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ), боевую машину пехоты (БМП).