Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки подтвердили 221 новый случай коронавируса, это на три случая меньше, чем в предыдущий день. Об этом сообщили 23 августа в региональном оперштабе.

Vk.com/minuscovid_lo Распространение COVID-19 в Ленобласти

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Таким образом продолжилась тенденция постепенного снижения суточной заболеваемости, отмеченная с начала августа.

Больше всего новых носителей за прошлые сутки выявлено в городах Кириши (18), Мурино (14) и Тихвин (12).

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 61 427 случаев коронавируса, выздоровели 49 227 человек, в том числе 79 за последние сутки. Также за сутки скончались два человека, всего в регионе от ковида умерли 2392 человека.