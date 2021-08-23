Москва, 23 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 вооруженным силам Индии начнут производиться до конца 2021 года, а сейчас продолжается обучение индийских военнослужащих, из которых будут сформированы расчёты, сообщил 23 августа журналистам заместитель генерального директора концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.

Mil.ru ЗРС С-400

Об этом он сообщил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

"Я готов подтвердить, что до конца этого года начнем поставки в соответствии с графиком и контрактными обязательствами российской стороны», — рассказал Дзиркалн.

Он пояснил, что индийские военнослужащие обучаются навыкам эксплуатации и боевого применения систем ПВО С-400.

«Что касается обучения — действительно, мы завершили обучение первой группы специалистов, сейчас у нас находится на обучении вторая группа. О количестве я бы говорить не стал», — пояснил Дзиркалн.