Приштина, Сербия, 23 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Посольство США в Косово призвало граждан этого сепаратистского образования вакцинироваться от коронавируса, так как это единственный способ победить опасное заболевание. Об этом говорится в сообщении американского посольства, опубликованном 23 августа.

Вакцина

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В сообщении также отмечается, что США подарит Косово 700 000 доз вакцин от коронавируса.

«Американский народ подарит Косово больше вакцин, чем любая другая страна или организация (…) Но вакцины действуют только когда люди массово прививаются. Поэтому мы вас просим — прививайтесь для того, чтобы защитить себя, свои семьи и свое сообщество. Вместе мы можем победить COVID-19», — говорится в сообщении посольства США.

Напомним, что три дня назад в Косово прибыла первая партия американских вакцин — 35 000 доз.