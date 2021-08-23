Москва, 23 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Презентация трейлера художественного фильма «Небо» состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Видеоролик показывают на всех экранах мероприятия, а также на центральном экране главного выставного павильона Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот».

Ars.town Памятник Олегу Пешкову в Арсеньеве

Фильм «Небо» основан на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на реальных объектах Министерства обороны РФ.

В сюжете фильма демонстрируются истории подполковник Сошникова (Игорь Петренко) и капитана Муравьева (Иван Батарев), чьими прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин.