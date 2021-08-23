Варшава, 23 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Польше в настоящее время COVID-19 чаще всего выявляют у представителей молодежи, а также у невакцинированных от коронавируса граждан. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в интервью Polskie Radio.

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«Лица в возрасте от 21 до 50 лет составляют более 55% всех новых случаев заражения. Мы фиксируем, что коронавирус и его дельта-штамм прежде всего затрагивает молодежь и невакцинированных лиц», — заявил Краска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.