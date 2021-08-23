Москва, 23 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Запущенная Киевом «Крымская платформа» не представляет из себя серьезного политического инструмента. Об этом 23 августа заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Это совещание каких-то клоунов, я всерьез даже комментировать не могу. Бессмысленные люди абсолютно бессмысленно зачем-то собрались», — сказал эксперт.

По его словам, попытки Украины отобрать у России Крым обречены на провал, и Киев неизбежно ждет поражение в противостоянии с Россией.