Тирасполь, 23 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) планируется возобновить проведение молодёжного футбольного турнира «Кожаный мяч». Об этом 23 августа сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

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"Рассчитываем, что спорт возьмет верх над пандемией. Отборочные игры запланированы на первую половину октября», — написал Красносельский.

Финал турнира планируется провести в Тирасполе в день города, в середине октября. Глава Приднестровья отметил, что для реализации этих планов нужно, чтобы жители ПМР строго соблюдали требования по профилактике пандемии, тогда не придётся вводить карантинные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье, по последним данным, выявили за время пандемии 51 753 носителя SARS-CoV-2, в том числе 26 — в течение последних суток. Ковидные госпитали в республике загружены на 65%.