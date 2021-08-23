Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Россия готова не только поставлять технику и вооружения в Объединённые Арабские Эмираты, но и делиться технологиями, локализовывать производство на территории этой страны. Об этом 23 августа в ходе переговоров со своим коллегой из ОАЭ Аль Джабери Мубараком Саидом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Динамический показ образцов вооружения на полигоне Алабино

Он указал на то, что ОАЭ — самодостаточное, самостоятельное государство, которое активно покупает вооружения и военную технику и одновременно «развивает собственную промышленность, промышленность высоких технологий».

В свою очередь замминистра обороны и поддержки оборонной промышленности ОАЭ поблагодарил за предоставленную возможность быть на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр. Он передал приветствия от министра обороны Объединённых Арабских Эмиратов, который желает, чтобы «данный форум продолжался и дальше, разрастался в своих размерах».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Объединённые Арабские Эмираты создадут совместное предприятие для разработки и производства сверхзвукового пассажирского самолёта. Известно, что самолёт будет разрабатываться в двух версиях: вместимостью до восьми и 30 пассажиров.