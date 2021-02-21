Абу-Даби, , 12:23 — REGNUM Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты будут работать над созданием пассажирского сверхзвукового самолета. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, находясь в Абу-Даби.

Речь идет о сотрудничестве между суверенным фондом ОАЭ Mubadala и российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Детали сотрудничества по созданию пассажирского сверхзвукового самолета обсуждаются.

«Вопрос, какое это будет долевое участие, пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК, возможно, какая-то из его «дочек», — рассказал Министр Мантуров.

Чиновник отметил, что как именно будет выглядеть самолет разработчики определятся уже к концу 2021 года, может быть к началу 2022-го.

Мантуров добавил, что скорость самолета составит порядка 1,5 — 1,8 Маха, при этом на скорости 1,8 Маха можно будет летать не менее четырех часов. Предусмотрена версия 30-местного пассажирского самолета и 8-местного VIP-самолета.

Стоит отметить, что сверхзвуковую гражданскую авиацию уже пробовали развивать в 60−70-х годах XX века. В Советском Союзе был создан сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, а Франция и Великобритания совместно создали аналогичный самолет «Конкорд». Ту-144 перестали эксплуатировать в гражданской авиации в 1999 года, «Конкорды» — в 2003 году.