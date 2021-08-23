Астана, 23 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Международные военные учения «Степной орёл», которые должны были пройти в Казахстане в июле 2021 года с участием подразделений из стран блока НАТО, не состоятся. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба минобороны Казахстана.

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В ведомстве отметили, что причиной для отмены учений стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране. Данные учения не будут проводить, минимум, до конца года.

В 2020 году учения «Степной орёл» также отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации. В 2021 году в учениях планировали принять Великобритания и США.

Напомним, Казахстан проводит учения «Степной орёл» с 2003 года. Целью тренировок является совершенствование миротворческих навыков. В 2019 году учения проходили на полигоне «Илийский» в Алма-Атинской области.