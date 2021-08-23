Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области рассмотрит закупку биотуалетов стоимостью около 30 млн рублей в Ростове-на-Дону. Об этом сказано на сайте госзакупок.

Туалет

«Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе», — указано в реестре жалоб.

Заявка с просьбой проверить документацию, составленную городским управлением благоустройства и лесного хозяйства, поступила от одной из частных компаний, пожелавшей принять участие в торгах. Жалоба находится на рассмотрении антимонопольного ведомства.

ИА REGNUM сообщало, что стоимость десяти модульных туалетных кабинок, согласно электронному аукциону, превышает 29 млн рублей.