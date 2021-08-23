Москва, , 15:33 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова вести сотрудничество с Узбекистаном, однако возвращение страны в названную структуру зависит от узбекского народа и руководства страны. Об этом 23 августа заявил на онлайн-брифинге генсек ОДКБ Станислав Зась.

Станислав Зась Официальная публикация

«Мы готовы к сотрудничеству с Узбекистаном, такое сотрудничество уже осуществляется», — сказал он.

Также генсек ОДКБ добавил, что в рамках этого сотрудничества узбекские военнослужащие принимают участие в некоторых мероприятиях организации и прежде всего в военных учениях, что является полезным с точки зрения обмена опытом.

«Но возвращение Узбекистана в состав нашей организации будет зависеть прежде всего от воли узбекского народа и руководства этой страны», — отметил Зась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что очаги сопротивления радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившему власть в Афганистане, могут способствовать разворачиванию долговременной гражданской войны в стране.