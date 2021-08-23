Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Ростовской области в последнее время отмечается снижение темпов вакцинации от COVID-19. Это следует из информации, опубликованной на сайте донского правительства, передаёт ИА REGNUM.

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В настоящее время участниками прививочной кампании от COVID-19 стали 1 млн 376,74 тыс. жителей Ростовской области (+ 3 001 за сутки). Обе дозы вакцины получили 1 млн 122,33 тыс. человек (+ 4 484 за сутки).

Снижение суточного прироста участников вакцинации отмечено и за предшествующие сутки.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от коронавируса предполагается минимум 2 млн 33 тыс. человек.