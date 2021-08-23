Таллин, 23 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Со вторника, 24 августа, Таллинский зоопарк ужесточает правила входа на свою территорию для совершеннолетних посетителей. Об этом сообщила пресс-служба главного зоопарка Эстонии.

Scorpion saxena В зоопарке

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Отмечается, что для посещения зоопарка будет необходимо предъявить на входе цифровой или бумажный ковид-сертификат, а также удостоверяющий личность документ.

Войти в зоопарк можно будет на основании негативного результата теста на коронавирус или при наличии документа, подтверждающего, что посетитель в последние полгода переболел COVID-19.

На месте тестирование не производится, поэтому отсутствие ковид-документов дает право работникам столичного зоопарка отказать такому лицу в посещении, подчеркивается в сообщении.

Справки не должны предъявлять лица, не достигшие 18-летнего возраста.