Тбилиси, 23 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Грузии будет определена категория людей, которым рекомендуется третья доза вакцины от COVID-19. Об этом 23 августа сообщила на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Во всём мире принято решение прописать в протоколе определенную группу, для которой будет определена третья доза. На этой неделе мы обсудим внесение этого изменения и в протокол Грузии», — сказала Тикарадзе.

Глава минздрава подчеркнула, что массовой вакцинации населения Грузии третьей дозой не обсуждается. Также она сообщила, что в минздраве ещё не приняли решения насчет снижения минимального возраста для вакцинации с 16 до 12 лет.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, полный курс вакцинации прошли 294 365 человек. Это составляет 10,3% взрослого населения страны.