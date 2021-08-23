Москва, 23 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций, сообщает 23 августа сайт правительства.

Электромобиль

Такие показатели содержатся в концепции пор развитию производства и использования электрического автотранспорта, которую утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Концепция предполагает два этапа. На первом, до 2024 года, в России подготовят базу для массового производства электромобилей. На втором, с 2025 по 2030 год, объём выпуска должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств.

Ожидается, что развитие отрасли позволит создать в России не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах развития сферы электротранспорта на совещании с вице-премьерами рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, данная сфера является перспективной.