В Тбилиси развернули новый полевой госпиталь для пациентов с COVID-19
Тбилиси, 23 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Тбилиси на улице Кавтарадзе начал работать второй полевой госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом 23 августа сообщила на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
«Мы открыли новое учреждение на 200 коек, где вчера же начат приём пациентов. Можно принять около 200 пациентов, которые будут обеспечены кислородом», — сказала Тикарадзе.
Она отметила, что в новом полевом госпитале уже разместили 20 человек. В первом развёрнутом полевом госпитале в Тбилиси в районе Дигоми уже находятся 87 пациентов с COVID-19.
Стоит отметить, что во время предыдущих волн пандемии в Грузии не приходилось разворачивать полевые ковидные госпитали. В стране размещают в специальных гостиницах пациентов, у которых COVID-19 протекает не в тяжелой форме.