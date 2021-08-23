Тбилиси, 23 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Тбилиси на улице Кавтарадзе начал работать второй полевой госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом 23 августа сообщила на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Medicin.cap.ru Койки для больных COVID-19

«Мы открыли новое учреждение на 200 коек, где вчера же начат приём пациентов. Можно принять около 200 пациентов, которые будут обеспечены кислородом», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что в новом полевом госпитале уже разместили 20 человек. В первом развёрнутом полевом госпитале в Тбилиси в районе Дигоми уже находятся 87 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что во время предыдущих волн пандемии в Грузии не приходилось разворачивать полевые ковидные госпитали. В стране размещают в специальных гостиницах пациентов, у которых COVID-19 протекает не в тяжелой форме.