Лейпциг, Германия, 23 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Саадат работает курьером в немецком городе Лейпциге. Об этом сообщает EHA News.

Karsten Ratzke Памятник в Германии

Саадата приняли на работу в компанию Lieferando. Его обязанность — на велосипеде развозить заказы покупателям. В Lieferando готовят пиццу, бургеры и другие блюда.

По информации издания Leipziger Volkszeitung, в правительстве Афганистана Саадат работал с 2018 года. Министр отвечал за расширение сети мобильной связи в сельской местности, но в 2020 году был вынужден уйти со своего поста.

Поводом для отставки стал отказ Саадата передавать финансирование его ведомства в пользу государственной стратегии по борьбе с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого Саадат перебрался в Германию.

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