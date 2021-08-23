Ереван, 23 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 1489 исследований на коронавирус, из которых 251 дал положительный результат. Об этом 23 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Всего в стране выявили 237 885 носителей коронавируса. Из них 224 493 справились с инфекцией, в том числе 239 — за последние сутки. Умерли в республике 4 752 пациента с COVID-19, из которых десять — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6933 тестов на коронавирус 385 были положительными. 235 человек медики признали выздоровевшими, умерли 15 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, 18 августа министры здравоохранения России и Армении Михаил Мурашко и Анаит Аванесян обсудили взаимодействие стран в борьбе с пандемией.