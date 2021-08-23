Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В стратегических ядерных силах РФ доля современного вооружения превышает 80%. Об этом в ходе открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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«Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%», — сказал Путин.

По его словам, этот показатель больше, чем в других ядерных странах мира.

Путин также отметил модернизацию армии и флота в России.