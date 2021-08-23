Путин назвал долю современного ядерного вооружения в России
Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В стратегических ядерных силах РФ доля современного вооружения превышает 80%. Об этом в ходе открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» заявил президент РФ Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ядерное оружие
Следите за развитием событий в трансляции: «Армейский форум и Афганистан: рабочий день Владимира Путина — все новости»
«Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%», — сказал Путин.
По его словам, этот показатель больше, чем в других ядерных странах мира.
Путин также отметил модернизацию армии и флота в России.