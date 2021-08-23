Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Ряд российских вооружений не имеет аналогов в мире. Об этом в ходе открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов мире. А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь», — сказал Путин.

По его словам, Россия развивает свой военно-промышленный комплекс и Вооруженные силы «на новой технологической базе, на основе достижений нашей науки, программ фундаментальных исследований».