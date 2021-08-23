Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в связи с риском распространения коронавируса отменили День города. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный салют

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«В соответствии с предписанием Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, будут отменены все массовые мероприятия, посвящённые 272-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону, включая гала-концерт на Театральной площади», — сказано на сайте администрации Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом остаётся самым высоким в Ростовской области. Так, в областном центре за истекшие сутки выявили 206 носителей инфекции. С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили более 41,7 тыс. ростовчан.