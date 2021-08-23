Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Боевые возможности тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 и инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) продемонстрированы на форуме «Армия-2021» в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

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В рамках форума технику подготовили к боевым действиям и произвели из неё выстрелы. Ожидается, что проекты ИСДМ и ТОС-2 будут завершены до конца года.

В госкорпорации пояснили, что ТОС-2 предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий. Система способна уничтожить живую силу противника как на открытой местности, так и в укреплениях.

ИСДМ «Земледелие» разработана НПО «Сплав» имени Александра Ганичева. Это боевая машина 8×8 с повышенной грузоподъемностью, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-технический форум «Армия-2021» продлится в конгрессно-выставочном центре «Патриот» до 28 августа.

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