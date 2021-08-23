В Южной Осетии выявили ещё более 40 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 23 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных проверили 284 теста на коронавирус, из которых 25 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 23 августа сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 4751 носителя SARS-CoV-2, из них 4074 выздоровели, в том числе 48 — за последние выходные. Под наблюдением медиков остаются 677 носителей коронавируса.
20 августа в Южной Осетии сообщили о 25 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 175 тестов. Выздоровевшими медики признали 17 человек.
Как рассказала журналистам главный инфекционист республики Элеонора Джиоева, в Южной Осетии за прошедшие сутки умер один пациент с диагнозом COVID-19.