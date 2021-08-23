Кишинёв, 23 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Министр юстиции Молдавии Cерджиу Литвиненко критически отнёсся к программе генерального прокурора республики Александра Стояногло «Десять шагов, которые необходимо предпринять для борьбы с коррупцией». Об этом министр 23 августа сообщил в соцсети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Глава минюста отметил, что генпрокурор в качестве одной из мер предложил лишить иммунитета чиновников всех уровней, включая президента страны.

«Стояногло годами находил оправдание бездействию генеральной прокуратуры — иммунитет чиновников. И из-за этого прокуроры не могли поймать воров. Это фейк. Сколько снятий иммунитета было отклонено парламентом? Правильно, ноль», — сказал Литвиненко.

Он заявил, что основными причинами бездействия сотрудников прокуратуры являются «некомпетентность и коррупция». Также глава минюста сообщил, что не против снятия иммунитета с должных лиц. При этом Литвиненко добавил, что необходимо «очистить» прокуратуру республики.

Стоит отметить, что депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» ранее приняли в первом чтении законопроект, который упрощает увольнение генерального прокурора. Стояногло выступил с критикой этой инициативы.