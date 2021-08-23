Джакарта, 23 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 9 604 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 23 августа в Индонезии выявили 3 989 060 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 24 758 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 3 571 082 жителя Индонезии.

В период с 22 по 23 августа 2021 года от COVID-19 умерли 842 жителя Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 127 214 человек.

Согласно этим данным, в настоящее время в стране зарегистрировано 290 764 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии продолжает расти.