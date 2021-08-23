Берлин, 23 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Германия направит в КНДР группу специалистов для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии коронавируса власти КНДР закрыли границу и ограничили свободное передвижение граждан по стране, однако немецким специалистам будет выдано специальное разрешение на въезд.

По состоянию на 5 августа более 35 тыс. человек в КНДР сдали тест на коронавирус. О случаях заражения не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, Комитет СБ ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Германии на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Корее.