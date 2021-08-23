Москва, 23 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя сразу 3,5%, что выглядело бы по-настоящему впечатляюще, если бы не одно но, — на прошлой неделе нефтяные цены рухнули на 7,0% с $70,00 за баррель Brent, до $65,00, минимального значения с мая 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Помимо очевидной технической природы текущего роста, нефтяным котировкам помогает позитивный настрой на глобальных рынках. В Китае за прошлый сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания COVID-19 со штаммом «Дельта».

Плюс инвесторы резко снизили ожидания об объявлении сроков сворачивания программы покупки облигаций в США на $120 млрд в месяц на симпозиуме в Джексон-Хоуле, позже на этой неделе, 26−28 августа.

Оба фактора толкают вверх фондовые индексы, японский Nikkei 225 и индекс гонконгской фондовой биржи сегодня утром прибавили по 1,0%, растут и европейские фондовые индексы на 0,3−0,4%, что говорит о сохранении позитивного настроя до конца сегодняшних торгов.

Техническая картина подтверждает наличие пространства для небольшого подорожания нефти. Важнейшим уровнем для динамики цен на нефть теперь становится отметка в $68,00 за баррель Brent.

Котировки нефти 23 августа вполне могут достигнуть этого значения, однако дальнейший рост остается под вопросом. Для того чтобы пройти этот уровень нужен более серьезный позитив, чем улучшение эпидемиологической обстановки в Китае.

Пока на рынке его нет, базовым остается сценарий предполагающий откат от $68,00 за баррель Brent к $66,50−67,00 за баррель», — считает эксперт.

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