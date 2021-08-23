Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 августа.

Пресс-служба правительства Иркутской области В Иркутске и Ангарске планируется открыть еще 130 кислородных коек

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 16 женщин в возрасте от 58 до 103 лет и 11 мужчин в возрасте от 47 до 84 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали несколькими хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области жертвой коронаивруса стал 5 771 пациент.