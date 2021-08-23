Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Ростовской области суточный прирост заражений коронавирусом остаётся высоким. Об этом свидетельствуют данные, актуальные на утро 23 августа. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 485 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (206), Сальском районе (11) и Новошахтинске (десять). Около 15% заразившихся — люди старше 66 лет, чуть более 17% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 120 544 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 104 945 носителей инфекции.