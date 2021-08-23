Москва, 23 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Ограничение деятельности ряда российских медиакомпаний на Украине является очередным шагом украинских властей на пути к полному удушению свободы слова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это еще один шаг на пути, фактически, наверное, удушения свободы слова в Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков», — сказал Песков.

Также Песков назвал такое решение Киева очередным шагом «в цепочке блокирования любых потоков информации», которая касается как России, так и российских СМИ.