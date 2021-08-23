Новосибирск, 23 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области четвёртую неделю наблюдается снижение числа больных COVID-19. Коэффициент распространения — меньше единицы. Об этом на оперативном совещании сегодня, 23 августа, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

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«За прошедшую неделю 1279 случаев коронавирусной инфекции, что на 3% меньше, чем на предыдущей неделе. Регистрировалось по дням недели от 190 до 175 случаев», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Щербатова.

По данным министра здравоохранения области Константина Хальзова, отмечается ежедневное уменьшение вызовов скорой помощи. В ковидных стационарах сейчас остаются 2497 человек, 50 пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирус были госпитализированы за минувшие сутки.