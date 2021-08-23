Стокгольм, 23 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В администрации лена Стокгольм потребовали от правительства Швеции предоставить информацию о том, как оно планирует начать вакцинацию пожилых людей и граждан из групп риска третьим компонентом вакцины от COVID-19. С этой целью глава столичного депздрава Анна Старбринк написала письмо министру здравоохранения и социальных дел Швеции Лене Халленгрен. Об этом 23 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«В течение уже нескольких недель я требую более четкой информации от правительства: будем ли мы вводить третью дозу, когда и как мы должны это сделать», — написала Старбринк.

В электронном письме министру социальных дел Старбринк отмечает, что «очень обеспокоена тем фактом, что распространение коронавирусной инфекции снова увеличивается, а также сообщения о полностью привитых больных в домах престарелых в некоторых частях страны».

»Теперь мы видим, что некоторые полностью привитые пожилые люди повторно заражаются», — обратила внимание глава стокгольмского депздрава.