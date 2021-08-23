Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Средний балл ЕГЭ петербургских абитуриентов, поступивших в вузы городе на бюджетные места в 2021 году, составил 79 баллов. В 2020 году средний балл составлял 77,1.

Дарья Драй ИА REGNUM СПБГУ

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам 23 августа председатель комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Оводенко.

Он объяснил это тем, что в этом году резко возросло число подавших заявления и зачисленных в вузы победителей и призёров школьных олимпиад. Соответственно, уменьшилось число остающихся бюджетных мест для других абитуриентов и возрос средний балл ЕГЭ для зачисления на свободные места.

«Количество поступивших к нам (в петербургские вузы) победителей и призёров олимпиад, — более четырех тысяч. Зачисленных на бюджет олимпиадников в прошлом году было 5%, сейчас 6%», — сказал Оводенко.

Напомним, на очную форму обучения в 2021 году в вузы Петербурга было подано 709 тысяч заявлений, что стало рекордом. Средний конкурс в государственные вузы Петербурга составил более 17 человек на место (в 2020 году — 14 человек на место).