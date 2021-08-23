Стокгольм, 23 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Новые сценарии по развитию эпидемиологической обстановки, подготовленные Агентством общественного здравоохранения Швеции, указывают на то, что осенью в стране произойдет рост числа случаев заболевания COVID-19. Об этом 23 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причина ухудшения ситуации с коронавирусом в Швеции будет заключаться в повышенном количестве личных контактов среди населения и более высокой контагиозность «Дельта"-варианта SARS-CoV-2.

«Согласно оценке, существующие ограничения и рекомендации должны оставаться в силе в течение некоторого времени, пока охват взрослого населения вакцинацией не достигнет более высокого уровня во всех возрастных группах», — говорится в официальном сообщении Агентства общественного здравоохранения Швеции.