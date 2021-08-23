Джакарта, 23 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии продолжает расти, и по состоянию на 22 августа, количество зараженных граждан превысило 9,3 млн человек, сообщает Republika.

Serg!o Юго-Восточная Азия

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Индонезия и Филиппины занимают первое место в регионе с 3,9 млн случаев и 1,8 млн случаев заражения коронавирусом соответственно. Малайзия занимает третье место с 1,5 млн случаями. Бруней — наименее пострадавшая от коронавируса страна с 1769 носителями коронавируса.

В Индонезии зарегистрировано самое большое количество смертей от COVID-19. Эпидемия унесла жизни 126 тысяч человек. Филиппины оказались на втором месте с 31 000 случаев смерти.

В целом в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) зарегистрировано 205 000 случаев смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продолжает поощрять вакцинацию против коронавируса.