Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В вузы Петербурга в ходе приемной кампании 2021 года на бюджетные места зачислено 69,5% студентов, приехавших в Северную столицу из других регионов России. В 2020 году таких абитуриентов было 70,8%. Снижение доли иногородних первокурсников в петербургских вузах произошло впервые с 1999 года, когда их было всего 32%, с тех пор доля иногородних студентов непрерывно возрастала.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил журналистам 23 августа председатель комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Оводенко.

«Впервые такая тенденция… Комментировать пока нечего. Что есть, то есть», — сказал Оводенко, подчеркнув, что Санкт-Петербург безусловно остается вузовской столицей России, и сюда по-прежнему охотно едут учиться молодые люди со всех регионов России.

Доля иностранных абитуриентов, поступивших в петербургские вузы, составила в 2021 году 3% (в 2020 году было 3,7%). Ее снижение связано с влиянием пандемии, частичным переходом на дистанционное обучение и проблемами с вакцинацией.

Доля абитуриентов, имевших различные льготы при поступлении в вузы, в Петербурге не изменилась и составила примерно 1,8%. «Зачислили их около 4,8%», — сказал Оводенко.