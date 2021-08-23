Вашингтон, 23 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах функционируют всего четыре государственные верфи, которым более ста лет. Это самое слабое место в системе ВС США, пишет портал 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам автора статьи Майи Кларк, среди наиболее явных проблем — неспособность обслуживать новые подводные лодки в сухих доках из-за их небольшой вместимости, а также оборудование, которое намного старее применяющегося на частных верфях.

Она отметила, что сенат на днях одобрил выделение $1,1 трлн на развитие государственной инфраструктуры. Выделение средств на инфраструктуру становится лишь частью опасной склонности к неэффективным тратам, добавила Кларк.

Конгресс достаточно давно перестал брать на себя ответственность за поддержание обороноспособности страны, подытожила автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМФ России в течение 2021 года пополнится четырьмя атомными подводными лодками. Соответствующие заявления были сделаны руководством Минобороны России в ходе регулярно проводимого в министерстве «единого дня приёмки военной продукции».

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