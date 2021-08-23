Москва, 23 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Вторая фаза клинических испытаний российского препарата от COVID-19 «Мир-19» подходит к завершению. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Kremlin.ru Вероника Скворцова

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«Препарат «Мир-19» представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований. В настоящее время уже около 160 пациентов получили «Мир-19», — сказала Скворцова.

По её словам, ФМБА намерено «где-то в сентябре» отчитаться перед Минздравом РФ об итогах испытаний, а затем решить вопрос о регистрации препарата.