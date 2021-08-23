Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. На лечении в стационарах Петербурга, принимающих больных с ковидом и пневмонией, находится 4281 человек, сообщили 23 августа в городском оперштабе. За последние сутки госпитализированы 176 человек, выписаны 72 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Свободны 44,85% инфекционных коек, от норматива, установленного Минздравом. Всего же в городе развернуто 6373 коек для лечения пациентов с коронавирусом. В реанимациях городских и федеральных стационаров Петербурга находятся 427 человек, из них на аппаратах ИВЛ — 182 человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге по-прежнему держится ниже нормативного показателя в 1 единицу и составляет 0,96. Это говорит о положительном развитии эпидемиологической ситуации.

Число петербуржцев, находящихся на амбулаторном лечении, несколько снизилось по сравнению с концом прошлой недели и составляет на сегодня 24 397 человек.

Напомним, в Петербурге за последние сутки резко сократилось количество новых носителей коронавируса.