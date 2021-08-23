Москва, , 12:58 — REGNUM Приход к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане затронет все близлежащие страны, а также является еще одним элементом после «ковидиации» и «вакцинизации» на пути трансформации мира, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот Афганистан толкнет, у него хватит сил, Пакистан, Китай (уйгурский фактор и все прочее), Иран, который всегда боялся талибов, потому что они могут протолкнуть такую наркостратегию, что ему будет очень плохо, и, наконец, Среднюю Азию», — заявил политолог.

По его словам, в Туркестане в стародавние века ходили в завоевательные походы и создавали империи, вроде основателя Империи Великих Моголов Бабура, и все это воспевается в странах Туркестана в постсоветскую эпоху, когда все советское скидывается, а необходимость что-то поднять на флаг остается.

«Мы же понимаем, что это сразу задевает и Пакистан, который держат под плотной опекой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Индию, которая находится в отнюдь не лучших отношениях с Пакистаном и крайне обеспокоена происходящим. А Пакистан, в свою очередь, выбирает для себя, с кем он хочет дружить — с Китаем, или с американцами. А Турция, которая хочет дружить с Пакистаном и прокладывает с ним различные связи, она что будет делать в этих условиях? Уйдет под китайскую руку, вообще из НАТО выйдет, или вернется в натовское стойло, из которого она и не выходила? Что сделает Иран, что произойдет с Японией? Как это все наложится на американо-китайские отношения», — продолжил Кургинян.

На это все накладывается проблема «ковидизации», «вакцинизации» и цифровизации, а также еще несметное число компонентов, которые все сходятся в некой единой точке сборки, которая называется словом «трансформация».