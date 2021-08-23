Афганистан — еще один этап к трансформации мира после COVID-19 — Кургинян
Москва, 23 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Приход к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане затронет все близлежащие страны, а также является еще одним элементом после «ковидиации» и «вакцинизации» на пути трансформации мира, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».
По его словам, в Туркестане в стародавние века ходили в завоевательные походы и создавали империи, вроде основателя Империи Великих Моголов Бабура, и все это воспевается в странах Туркестана в постсоветскую эпоху, когда все советское скидывается, а необходимость что-то поднять на флаг остается.
На это все накладывается проблема «ковидизации», «вакцинизации» и цифровизации, а также еще несметное число компонентов, которые все сходятся в некой единой точке сборки, которая называется словом «трансформация».