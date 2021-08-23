Таллин, 23 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Впервые с июня число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось в недельном сравнении. Об этом сообщил Департамент здоровья со ссылкой на собственные данные.

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До этого темпы распространения коронавируса росли семь недель подряд — с середины июня нынешнего года. С 16 по 22 августа в Эстонии было выявлено 1819 новых случаев заражения — на 6,3% меньше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 1942 человек.

По уездам наиболее высокий данный показатель в южном Вырумаа — 666 случая на 100 000 населения. Самый низкий он в северо-восточном Ида-Вирумаа — 102 случая. В столичном регионе и Таллине кумулятивная заболеваемость по положению на 22 августа составила 227 случаев.

В то же время двухнедельная кумулятивная заболеваемость за неделю увеличилась с 250,79 случая до 281,34 случая на 100 000 населения. Пиковыми недельные цифры заражения коронавирусом в Эстонии были в середине марта нынешнего года — 10 604 новых случая.