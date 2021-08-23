Нижний Новгород, 23 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Yanao.ru В лаборатории по исследованию на коронавирус

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Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5651 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 августа в регионе выявили 454 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 498 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 152 743 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7977 человек. За минувшие выходные дни число активных носителей снизилось почти на 200 человек.

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