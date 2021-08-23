Таллин, 23 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В сентябре правительство Эстонии намерено сделать ковид-сертификаты обязательными для посещения всех мероприятий в стране. Об этом заявил министр здоровья и труда Танель Кийк, сообщил портал ERR.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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В настоящее время в помещениях при отсутствии эпидемиологического контроля в мероприятиях могут участвовать до 50, а вне помещений — до 100 человек. Но, по словам Кийка, такое требование — это промежуточный этап, который позволяет обществу привыкнуть к новому ограничению.

Кийк также сообщил, что правительство Эстонии двигается в направлении того, что правило предъявления ковид-сертификатов будет действовать даже с участием одного человека.