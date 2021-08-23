Джакарта, 23 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Правительство Индонезии продолжает поощрять вакцинацию против коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Генеральный секретарь министерства финансов Херу Памбуди заявил, что вакцинацию в стране не прошли 150 млн индонезийских граждан.

«Это означает, что у нас все еще есть 150 млн человек, которым необходимо сделать прививки», — заявил Херу Памбуди.

Правительство Индонезии нацелено на вакцинацию 208 млн граждан для формирования коллективного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зарегистрировано самое большое количество смертей от COVID-19 в мире.