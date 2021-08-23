Москва, 23 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В России программа создания самолёта Ил-112В будет продолжена, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Ил-112В на аэродроме Воронежского авиазавода

«Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный лёгкий транспортный самолёт», — сказал он журналистам на форуме «Армия-2021».

Он добавил, что после авиакатастрофы Ил-112В в Московской области «промышленность сделает соответствующие выводы, разберётся в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Московской области потерпел катастрофу опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В. В результате падения погибли лётчики Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев.

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